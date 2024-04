Ganz in der Nähe der Synagoge am Sankt-Jakobs-Platz ist auf einem der versenkbaren Poller, der die Zufahrt vom Oberanger versperrt, eine antiisraelische Schmähschrift entdeckt worden.

Ein Sicherheitsmitarbeiter der Synagoge fand den Spruch "Free Palestine" an dem Poller am vergangenen Montag gegen 7.40 Uhr. Er war mit wasserfestem Stift geschrieben und wurde offenbar in der Nacht, nach 18 Uhr des Vortags angebracht.

Die Ermittlungen hat das Kommissariat 45 übernommen, das sich um politisch motivierte Kriminalität vor dem Hintergrund ausländischer Ideologien beschäftigt. Unter anderem sollen nun Bilder der Überwachungskameras ausgewertet werden.