Von Jana Jöbstl und Leonore Winkler

23 Grad. Hitze, Schweiß und Glitzer vor der Bühne im Olympiastadion, auf der Deutsch-Pop-Rap-Sängerin Paula Hartmann gegen Mittag als erste singt. "Wir haben noch nie so früh gespielt", sagt sie. "Ich dachte, ich spiele vor zehn Leuten!" Es sind dann zum Auftakt doch einige Hundert geworden, viele Besucherinnen und Besucher warten zum diesem Zeitpunkt aber noch am Eingang auf Einlass. Etwa 50 000 Menschen pro Tag werden nach Angaben der Veranstalter am Wochenende erwartet.

Detailansicht öffnen Paula Hartmann eröffnet die große Olympic Stage. Im Laufe des Konzertes füllten sich die ersten beiden Wellenbrecher. (Foto: Jana Jöbstl)

Detailansicht öffnen Das Publikum beim Auftritt von Paula Hartmann. (Foto: Catherina Hess/Catherina Hess)

Draußen werden Bierflaschen geleert und Yoga gemacht, drinnen beginnt das Festival mit zaghafter Begeisterung: Leises Gelächter und gemütliches Wippen zur Musik.

Detailansicht öffnen Yoga bei der Younique Stage. (Foto: Jana Jöbstl)

Detailansicht öffnen Erst Entspannung, dann Party? (Foto: Catherina Hess/Catherina Hess)

Während Hitze und Lautpegel am Mittag steigen, gibt es eine erste Wasserschlacht an der Trinkwasserstation und immer ausgefallenere Kleidung. Ein Festival ist auch immer eine Modenschau, das ist auch beim Superbloom in diesem Jahr nicht anders: Kleidung und Kostüme in knallbunten Farben, Blumenkränze im Haar, Feen-Flügel und eine Krone aus Diamanten. Luftige Kleider, Schlaghosen im 80er Jahre Stil, Bralettes mit aufwändigem Spitzendesign. Das Festival lebt von der Kreativität seiner Besucherinnen und Besucher.

Detailansicht öffnen Die Stimmung ist gut bei dieser Besucherin. (Foto: Jana Jöbstl)

Detailansicht öffnen Musiker Paul Wetz auf der NeoNeoStage. (Foto: Catherina Hess/Catherina Hess)

Mehr als 60 Künstlerinnen und Künstler werden auf den sechs Bühnen auftreten. Neben Musikern wie Imagine Dragons, Ava Max, Martin Garrix oder Jason Derulo erwartet die Besucher auch ein Auftritt der True-Crime-Podcasterinnen von "Mord auf Ex". Außerdem gibt es Luftakrobatik-Shows, Vorführungen wissenschaftlicher Experimente sowie eine Diskussionsbühne unter anderem zum Thema Rassismus.