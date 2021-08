Von Sophia Oberhuber

Wer bei den Ebay-Kleinanzeigen für den Kreis München das Stichwort "Ghostwriter" in das Suchfeld eingibt, erhält 27 Ergebnisse. Eines davon: Drei Fragezeichen vor schwarzem Hintergrund als Anzeigenbild, darunter die Aufforderung, für Ghostwriting-Tätigkeiten einfach anzufragen. Anton Geis hat das Inserat erstellt. Er heißt in Wirklichkeit anders. Geis bietet Studierenden gegen Geld an, für sie Hausarbeiten zu verfassen und an Prüfungen teilzunehmen. Den Universitäten ist das Phänomen bekannt, aufgedeckt werden die Fälle aber so gut wie nie.