Es war am Dienstag nicht zu übersehen, dass die Stadtsparkasse München etwas zu feiern hatte. Wer die Zentrale der Bank im Tal betrat, musste am Eingang an zwei bunten Aufstellern vorbei, die bereits vom freudigen Ereignis kündeten. In der mit rot-weißen Luftballons geschmückten Schalterhalle wurden die Kundinnen und Kunden dann von einem rot-weiß gekleideten Stelzenläufer empfangen, es gab eine Bar mit Erfrischungsgetränken samt Stehtischen, und dahinter leuchtete die Aufforderung: "Feier gemeinsam mit uns!" Und zwar den 200. Geburtstag.