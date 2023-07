Weiter wegen ihrer Geschäftspraktiken in der Kritik: die Stadtsparkasse München.

Von Heiner Effern, Catherine Hoffmann und Joachim Mölter

Der Ärger über die Stadtsparkasse München und ihre neuen Gebührenmodelle reißt nicht ab. "Das sind ja fast Methoden wie früher bei der Drückerkolonne", echauffierte sich ein Kunde, der am Wochenende Geld an einem Automaten abheben wollte. "Ich hatte nur die Wahl, sofort die erst ab 1. Oktober geltenden Konditionen ,zahlungspflichtig bestellen' zu müssen oder den Vorgang abzubrechen", berichtete der Mann. Dass es nicht ganz so schlimm war, entdeckte er erst auf den zweiten Blick.