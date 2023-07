Von Joachim Mölter

Der Ärger um die neuen Kontoführungsmodelle und -gebühren der Stadtsparkasse ist noch nicht ganz abgeflaut, da bahnt sich schon der nächste an. "Es ging in der ganzen Diskussion bis jetzt nur um Privatkunden, dabei kassiert die Stadtsparkasse Geschäftskunden ja noch mehr ab", sagt Jochen Rögelein, ein Selbständiger mit langjähriger Erfahrung als Sparkassen-Kunde, privat wie geschäftlich. Als solcher hat er zuletzt den Eindruck von der Stadtsparkasse gewonnen: "Der Kunde ist nur noch Last." Kann sein, dass er die Bank demnächst von seiner Last befreit. So wie er seinem Unmut am Telefon Luft macht, fehlt nicht mehr viel.

Am vergangenen Montag flatterten nicht nur den Privatkunden der Stadtsparkasse Informationen über neue Kontomodelle und neue Preise ins elektronische Postfach - auch Gewerbetreibende wurden benachrichtigt, dass sich etwas ändert, für Neukunden bereits ab kommendem Montag, für Bestandskunden ab 1. Oktober. Betroffen sind 61 000 Firmenkonten, die bei der Stadtsparkasse geführt werden (insgesamt verwaltet sie 577 600 Konten). Die breite Öffentlichkeit, also auch potenzielle Neukunden, erfuhren davon nichts.

Die Kontenstruktur für Firmenkunden bleibt im Grunde gleich, aber Namen und vor allem Preise sind neu. Statt Geschäftskonto Klassik (für 8,45 Euro), Komfort (13,75) und Professional (26,55) heißen die Konstrukte künftig Business-Giro (für 9,95 Euro), Business-Giro Kompakt (14,95) und Business-Giro Pro (29,95). Im Unterschied zu den Privatkonten ist allerdings so gut wie nichts inbegriffen in den Grundgebühren. Selbst für Online-Aktivitäten müssen Geschäftsleute noch etwas bezahlen, zwischen neun und 18 Cent pro Auftrag, je nach Modell, das sie sich aussuchen.

Und egal, welches das ist: Für Barauszahlungen, Lastschriften oder Zahlungseingänge bittet die Stadtsparkasse ihre Firmenkunden für jeden einzelnen Buchungsposten noch einmal zur Kasse, mit weiteren 65, 55 oder 40 Cent. "Ich frage mich, warum bei automatisierten Prozessen wie einer Überweisung noch mal 55 Cent bezahlt werden müssen", wundert sich Jochen Rögelein: "Das ist Geld für keine Leistung."

Rögelein sagt von sich selbst, er habe "eine kritische Loyalität" zu seiner Sparkasse. Er findet, "wir brauchen lokale Finanzinstitute, damit das Geld hier bleibt und nicht irgendwohin abfließt". Die Münchnerinnen und Münchner bräuchten deshalb auch die Stadtsparkasse, "dazu stehe ich", sagt er: "Aber nicht zu diesem Geschäftsgebaren." Rögelein findet es jedenfalls "sehr seltsam, wie sie ihr Geschäftsmodell aufzieht. Ich halte das für total intransparent". Im Moment gibt es für ihn nur einen Grund, warum er noch bei der Stadtsparkasse ist: "Weil ich einen Geldautomaten in der Nähe brauche, bei dem ich das Bargeld einzahlen kann, das ich von meinen Kunden bekomme." Für diesen Service verlangt die Stadtsparkasse im Übrigen mindestens 1,50 Euro von ihm.

Für die Privatkunden hat die Stadtsparkasse nach heftigen Beschwerden am Donnerstag Nachbesserungen versprochen. Die gelten auch für Kunden, die bereits vorher einem Wechsel in ein neues Kontomodell zugestimmt hatten, teilt die Bank auf Nachfrage mit. Deren Zahl bezifferte die Bank auf "rund ein Fünftel" der bis dato angeschriebenen Privatleute; das dürften rund 10 000 sein. Er sei nicht dabei, sagt Jochen Rögelein.