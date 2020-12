Mit einem Spritzer Desinfektionsmittel hat die Kassiererin eines Reformhauses am Karlsplatz am Montagabend einen Räuber in die Flucht geschlagen. Der Mann hatte die 52-Jährige durch die Glasfront des Geschäfts im Untergeschoss des Stachus beobachtet, wie sie die Tageseinnahmen zählte. Das hatte sie bemerkt, daher schloss sie eilig die Kasse, als der Unbekannte das Geschäft betrat. Auch mit Gewalt gelang es ihm nicht, das Schubfach aus der Kasse zu reißen. Er verließ den Laden, kam aber kurz darauf wieder und versuchte es noch einmal - wieder ohne Erfolg. Diesmal griff die Verkäuferin nach einem Desinfektionsspray und spritzte es dem Angreifer ins Gesicht. Der schlug sie zwei Mal ins Gesicht und lief davon. Die Polizei konnte den 28-Jährigen in der Nähe des Tatorts festnehmen.