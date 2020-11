Die Kontrolle eines 21-Jährigen ist am Montagnachmittag ein wenig außer Kontrolle geraten. Eine Polizeistreife wurde gegen 14 Uhr auf den jungen Mann aufmerksam, als dieser torkelnd im Bereich des Karlsplatzes auf die Sonnenstraße lief und dabei nicht auf den Verkehr achtete. Bei der Personenkontrolle wirkte der 21-Jährige stark berauscht, woraufhin er nach Ausweispapieren und Betäubungsmitteln durchsucht wurde. Als der Kontrollierte laut Pressemitteilung übergriffig wurde, forderte die Streife Verstärkung an, er wurde gefesselt und zur Polizeiinspektion gebracht. Sowohl bei der Festnahme als auch in der Dienststelle habe er massiven Widerstand geleistet und drei Beamte verletzt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie vorsätzlicher Körperverletzung eingeleitet. Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht.