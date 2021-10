Mädchen und Jungen in SOS-Kinderdorf-Häusern soll Gewalt angetan worden sein, Betroffene berichten von "entwürdigenden Erziehungsmaßnahmen mit körperlichen und seelischen Misshandlungen". (Symbolbild)

Einer Untersuchung zufolge soll in zwei SOS-Häusern ein Klima der Angst geherrscht haben. Eine der ehemaligen Mitarbeiterinnen widerspricht nun. Klar ist: Über Jahrzehnte hat der Verein versucht, Missstände in vielen Einrichtungen unter der Decke zu halten.

Von Bernd Kastner

Eine der beiden Frauen, die von SOS-Kinderdorf beschuldigt werden, Kindern körperliche und psychische Gewalt angetan zu haben, weist die Vorwürfe kategorisch zurück. Es stimme nicht, was ehemalige Kinderdorfkinder über sie berichten und was vom SOS-Verein in Form eines Untersuchungsberichts veröffentlicht wurde, erklärt ihr Anwalt auf Fragen der SZ.