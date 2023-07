Seit fast zwei Jahren gibt es das Kunstlabor 2 in der Dachauer Straße. Und mit der dort gezeigten Street Art, Konzeptkunst und nicht zuletzt der chilligen Amari Bar hat sich die vom Museum of Urban and Contemporary Art betriebene Zwischennutzung vor allem bei jungen Leuten einen Namen gemacht.

Wer noch nicht da war, dem bietet sich am Samstag, 8. Juli, eine gute Gelegenheit. Denn dann findet dort das "KL2 Sommerfest" statt. Es gibt eine "Cans&Co Block Party" im Innenhof mit Live-Painting und Graffiti-Battle sowie Hip-Hop und Post-Punk mit C'est la nuit und Deutschland GmbH. In der "Outdoor Area" treten die Rapper Kokonelle und John Dash auf, es gibt einen Kinder-Kreativworkshop und einen "Super Art Market". Wer will, kann sich auch noch die bis zum 9. Juli laufende Ausstellung "Ay Que Rico" in der Pop-up-Gallery anschauen, mit Werken von Künstlern aus Lateinamerika.

KL2 Sommerfest, Sa., 8. Jan., 12-22 Uhr, Kunstlabor 2, Dachauer Str. 90, kunstlabor.org