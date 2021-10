David Cepeda ist seit vier Jahren in München, er studiert hier an der TU und hat gerade seinen Bachelor gemacht.

Von Sabine Buchwald, München

David Cepeda, 22, ist der Sommer-Gentleman 2021. Sein couragiertes Verhalten hat die prominent besetzte Jury, unter anderem mit den Schauspielern Max von Thun und Stefan Murr, am meisten beeindruckt. Der Wettbewerb lief auch dieses Jahr anstelle der Aktion "Wiesn-Gentleman", mit der Condrobs seit 2013 für Respekt und Zivilcourage rund um das Oktoberfest warb. Cepeda hatte vor einigen Monaten nachts einen Streit zwischen Jugendlichen vor dem McDonald's am Stachus beobachtet. Obwohl laut dem Studenten aus Ecuador viele Leute an jenem Freitagabend dort unterwegs waren, hatte nur er den Mut einzugreifen.

SZ: Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie die streitenden Jugendlichen sahen?

David Cepeda: Am Anfang wollte ich einfach wegschauen. Ich war müde und hatte Hunger, deshalb war ich ja zum Stachus gekommen. Dann habe ich mir gedacht: Wenn ich jetzt nichts mache, wird mich das bestimmt noch lange beschäftigen und mir keine Ruhe lassen.

Was genau hatten Sie gesehen?

Zwei Gruppen, auf der einen Seite vier auf der anderen fünf Leute, in der Mitte ein Mädchen. Die waren so um die 17, 18 Jahre alt. Ich hatte den Eindruck, sie stritten um das Mädchen. Die Situation wurde immer aggressiver und die Stimmen immer lauter.

Wie sind Sie dann eingeschritten?

Ich bin auf die Leute zugegangen und habe gerufen: Hey, stopp, keine Schläge, hört auf! Als sie mich bemerkt hatten, schrien sie auch mich an. Das ging bestimmt zwei, drei Minuten so. Da war sehr viel Adrenalin im Spiel. Als sie dann merkten, dass sie mich nicht loswerden, hat irgendeiner gesagt: Okay, wir hauen ab.

Hatten Sie keine Angst, dass Ihnen etwas passieren könnte?

In der Situation habe ich nicht darüber nachgedacht, dass es für mich gefährlich hätte werden können. Es gibt ja immer das Risiko, dass einer ein Messer dabei hat. Einige Typen waren auch viel größer als ich. Ich musste richtig zu ihnen aufschauen. Aber ich dachte: Wenn die sich wirklich prügeln, dann verletzten sie sich gegenseitig. Das wollte ich verhindern. Sie waren noch so jung.

Waren Sie davor schon mal in einer solchen Situation?

In Ecuador mal mit einem Bekannten, da habe ich auch deeskaliert. Ich mag keine handgreiflichen Streitigkeiten. Ich versuche, Konflikte im Gespräch zu lösen. Ich finde Schlägereien primitiv und unnötig. Die Folgen sind immer schlecht.

Würden Sie wieder so reagieren?

Ich glaube schon. Ich habe mich danach sicher besser gefühlt, als wenn ich nichts unternommen hätte. Vielleicht kann ich aber nicht mehr so spontan reagieren. Auch, weil ich mich nun wahrscheinlich frage, was passieren könnte.

Jetzt sind Sie also "Sommer-Gentleman". Wie sollte sich ein Gentleman verhalten?

Andere Leute respektieren und versuchen, dass es keine Ungerechtigkeiten gibt und keinen Streit. Ein Gentleman sollte hilfsbereit sein, ohne etwas zu erwarten.