Callcenter-Betrug:Seniorin trickst falsche Polizisten aus

Geradezu vorbildlich hat sich eine fast 80 Jahre alte Frau aus Solln verhalten, als sie am vergangenen Freitag gegen Mitternacht von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen wurde. Mit der gängigen Masche von verhafteten Einbrechern, die auf ihrer Liste auch die Wohnung der Seniorin gehabt hätten, versuchte der Mann über einen längeren Zeitraum hinweg, die Frau zur Übergabe ihres im Haus befindlichen Bargelds an einen vermeintlichen Beamten zu bewegen, der es vorsorglich an sich nehmen und aufbewahren würde.

Während der falsche Polizist auf der Festnetz-Leitung mit der Frau telefonierte, gelang es dieser, nebenbei über ihr Handy die echte Polizei zu verständigen. Als dann etwas später der Geld-Abholer eintraf, wurde er im Treppenhaus des Anwesens festgenommen. Der 31-Jährige aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck wurde dem Haftrichter vorgeführt, der umgehend einen Haftbefehl erließ. Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat der AG Phänomene übernommen.