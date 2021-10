Ein Mann stellte sich in der Tram mehrmals dicht neben den 14-Jährigen und rieb sich an seiner Hüfte. Er wurde festgenommen.

Ein 14-jähriger Junge aus München ist in den vergangenen Wochen auf seinem Weg in die Schule immer wieder sexuell belästigt worden. Laut Polizei fährt der 14-Jährige täglich mit der Straßenbahn in Obergiesing in die Schule. Zwischen Montag, 4., und Dienstag, 26. Oktober, stellte sich ein zunächst unbekannte Täter mehrmals dicht neben den 14-Jährigen und rieb sich an seiner Hüfte.

Der 14-Jährige vertraute sich seiner Mutter an, die Anzeige erstattete. Die Ermittlungen der Polizei führten am Mittwoch zu einer Festnahme eines 59-Jährigen mit Wohnsitz in München. Wie oft er den 14-Jährigen sexuell belästigt haben soll, ist noch nicht klar. Fest steht, dass die Übergriffe nicht täglich, sondern immer an verschiedenen Tagen passierten. Der mutmaßliche Täter war der Polizei bisher nicht bekannt. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung eingeleitet worden.