Aufgrund der geringen Anzahl an Bewerberinnen und Bewerbern verlängert die Stadt die Frist, in der sich Kandidaten für die Wahl der 12. Münchner Seniorenvertretung melden können, bis Montag, 14. März. Kandidieren kann, wer am Wahltag, 26. Juni, das 60. Lebensjahr vollendet hat und seit mindestens 26. Dezember 2021 ununterbrochen mit Hauptwohnsitz in München gemeldet ist. Stadtweit können für die kommende Wahlperiode 186 Personen in die Seniorenvertretung gewählt werden.

Kandidieren können auch Bürgerinnen und Bürger, die nicht über die deutsche Staatsangehörigkeit verfügen. Bei erstmaliger Kandidatur müssen den Wahlvorschlag allerdings mindestens zehn Bürger aus dem eigenen Stadtbezirk unterstützen. Die Bewerbung muss am 14. März um Mitternacht bei der Geschäftsstelle des Seniorenbeirats, Burgstraße 4, 80331 München, Zimmer 105, vorliegen.