Schrecksekunde in Sendling: Ein drei Jahre altes Kind ist am Freitagmorgen in der Danklstraße plötzlich vom automatischen Fahrzeug-Fahrstuhl in eine normalerweise unzugängliche Tiefgarage eines Wohnhauses befördert worden. Das Kind saß laut Feuerwehr noch im Kindersitz, während die Eltern das Auto ausluden, als sich der Lift in Bewegung setzte - und mit Auto und Kind abwärts fuhr.