Nymphenburg:Doch kein Einbruch im Schloss

Wie gemeldet hatte ein Sicherheitsmitarbeiter gegen zwei Uhr das Klirren einer Glasscheibe gehört und anschließend drei Personen gesehen, die von einem Balkon flohen. Dieser war über eine Treppe frei zugänglich. Oben war das Glas einer Balkontür gebrochen, sodass die Polizei zunächst von einem Einbruchsversuch ausging.

Am Sonntagabend aber erschienen auf der Polizeiinspektion in Laim drei Jugendliche zwischen 17 und 18 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten. Sie gaben an, dass die zerbrochene Scheibe auf ihre Kappe ging - allerdings nicht, weil sie einbrechen wollten. Vielmehr sei einer von ihnen bei einem "freundschaftlichen Gerangel", wie die Polizei schreibt, gegen die Tür gestolpert, wodurch diese zu Bruch ging.

Auf die drei Jugendlichen kommt nun die Erstattung des Schadens in Höhe von mehreren hundert Euro zu sowie eine Anzeige - allerdings nicht wegen versuchten Einbruchs, sondern wegen Sachbeschädigung.