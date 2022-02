Am Samstagabend hat es gegen 21 Uhr eine Schlägerei zwischen mehr als 20 Personen vor einer Gaststätte in der Neuhauser Straße gegeben. Die ersten Ermittlungen der Polizei ergaben, dass kurz zuvor mehrere Personen, darunter ein 19-Jähriger und ein 22-Jähriger am Stachus in Streit geraten waren und sich schlugen. Dabei soll dem 22-Jährige seine Halskette weggerissen worden sein. Außerdem vermisse er seit der Auseinandersetzung mehrere hundert Euro Bargeld, die er zuvor lose in einer Bekleidungstasche mitgeführt habe, sagte der 22-Jährige. Die Polizeibeamten nahmen den 19-Jährigen vorübergehend als Tatverdächtigen fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die weiteren Ermittlungen zur Schlägerei werden von der Münchner Kriminalpolizei geführt.