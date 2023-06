Großbrand in der SAP-Arena am Olympiapark - mehrere verletzte und vermisste Personen

In einem Großeinsatz kämpft die Münchner Feuerwehr gegen einen Brand an der Baustelle im Untergeschoss. Mehrere Bauarbeiter sollen verletzt sein.

In einem Großeinsatz kämpft die Feuerwehr gegen einen Brand an der Baustelle im Untergeschoss der SAP-Arena am Olympiapark. Es gebe mehrere verletzte und noch vermisste Bauarbeiter, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwochnachmittag. Der Brand sei noch nicht unter Kontrolle, die Löscharbeiten dauern an. Derzeit würden noch weitere Feuerwehrkräfte angefordert.

