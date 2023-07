Die Betreibergesellschaft Red Bull GmbH hat wegen der Brände in ihrer künftigen Sportarena für Hinweise zur Tat oder zum Täter eine Belohnung von 10 000 Euro ausgelobt. Im Zeitraum zwischen dem 14. Juni und dem 5. Juli hatte es auf der Baustelle am Toni-Merkens-Weg im Olympiapark viermal gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus - ob vorsätzlich oder fahrlässig müsse noch ermittelt werden, sagte ein Polizeisprecher.

In drei Fällen stand gelagertes Dämmmaterial in Flammen, in einem weiteren eine Lüftungsanlage. Beim ersten Brand waren 14 Bauarbeiter vermisst worden, die aber unverletzt gerettet werden konnten. Beim bislang letzten Feuer mussten drei Arbeiter mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser gebracht werden. Der Gesamtschaden sei noch nicht bezifferbar.