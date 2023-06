In einem Großeinsatz bekämpft die Münchner Feuerwehr einen Brand im Untergeschoss der Baustelle. Arbeiter müssen mit Fluchthauben in Sicherheit gebracht werden. Der Betreiber der Arena hat sich mittlerweile zum Hergang geäußert.

Ein Brand am SAP Garden im Olympiapark hat die Münchner Feuerwehr am Mittwochnachmittag über Stunden in Atem gehalten. Das Feuer brach auf der Baustelle der Arena in der Tiefgarage aus. Die Feuerwehr war zunächst von mehreren Verletzten und vermissten Bauarbeitern ausgegangen und konnte schließlich 14 Personen retten.

Diese waren ein Stockwerk unter dem Brandgeschoss mit Arbeiten beschäftigt gewesen, und hätten von dem Brand gar nichts mitbekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Alle seien mit Fluchthauben von der Arbeit weg durch den Rauch geleitet worden und unverletzt geblieben. Keiner habe ins Krankenhaus gebracht werden müssen. "Es gibt keine Schwerverletzten", teilte der Arena-Betreiber auf seinem Twitter-Kanal mit.

Laut Arena-Betreiber sind Dämmstoffe in Brand geraten, was zu einer starken Rauchentwicklung führte.

14 Personen rettete daraufhin die Feuerwehr.

Welche Auswirkungen das Feuer und der Qualm auf den Bau der neuen Arena haben, is derzeit noch unklar.

Nach Angaben der Betreibergesellschaft seien Dämmstoffe in Brand geraten: "Dadurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung auf der gesamten Baustelle." Die genaue Brandursache sei noch unklar. Um 15.25 Uhr meldete die Feuerwehr: "Das Feuer ist gelöscht." Große Bereiche müssten allerdings noch bis in die Abendstunden mit mobilen Lüftern und Großlüftern entraucht werden.

Rund 75 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Brandort. Die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes konnten gegen 16.15 Uhr wieder abrücken.

Detailansicht öffnen (Foto: SZ-Grafik)

In der im Bau befindlichen Sportarena sollen künftig unter anderem Eishockey- und Basketball-Spiele der Münchner Teams ausgetragen werden. Der Abschluss der Bauarbeiten für die Arena mit bis zu 11 500 Plätzen ist für das Frühjahr 2024 geplant.