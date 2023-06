In einem Großeinsatz bekämpft die Münchner Feuerwehr am Mittwochnachmittag einen Brand im Untergeschoss der Baustelle. Arbeiter müssen mit Fluchthauben in Sicherheit gebracht werden. Der Betreiber der Arena hat sich mittlerweile zum Hergang geäußert.

Ein Brand auf der Baustelle des SAP Gardens im Olympiapark hat die Münchner Feuerwehr am Mittwochnachmittag über Stunden in Atem gehalten. Das Feuer war in der Tiefgarage der Arena ausgebrochen und hatte starken Rauch entwickelt. Die Feuerwehr war zunächst von mehreren Verletzten und vermissten Bauarbeitern ausgegangen und konnte schließlich 14 Personen unverletzt aus dem Gebäude retten.

Auf der Baustelle wurde bereits am Donnerstagvormittag wieder weitgehend normal gearbeitet, wie Dominik Böhner mitteilte, der Sprecher der Betreibergesellschaft, die zum Red-Bull-Konzern gehört: "Wir hatten Glück im Unglück. Der Brand war vor allem wegen des Rauchs spektakulär." Nach seinen Angaben waren in dem siebenstöckigen Gebäude an einer Lagerstelle Dämmstoffe aus noch unbekannten Gründen entflammt. Der Brandherd habe sich auf eine Fläche von zwei Mal drei Metern beschränkt und der Schaden nach der ersten Einschätzung auf verrußten Beton. Stromleitungen oder ähnliches seien nicht in Mitleidenschaft gezogen worden.

Die in Sicherheit gebrachten Bauarbeiter waren in der Etage unter dem Brandgeschoss tätig und hätten von dem Brand gar nichts mitbekommen, sagte ein Feuerwehrsprecher. Alle seien mit Fluchthauben von der Arbeit weg durch den Rauch geleitet worden und vom Rettungsdienst untersucht worden. Keiner habe ins Krankenhaus gebracht werden müssen.

Laut Arena-Betreiber sind Dämmstoffe in Brand geraten, was zu einer starken Rauchentwicklung führte. (Foto: Stephan Rumpf)

Die Feuerwehr rettete daraufhin 14 Personen aus dem Gebäude. (Foto: Stephan Rumpf)

Nach ersten Erkenntnissen hat der Brand keine größeren Auswirkungen auf den Baufortschritt. (Foto: Stephan Rumpf)

Um 15.25 Uhr meldete die Feuerwehr schließlich: "Das Feuer ist gelöscht." Große Bereiche mussten allerdings noch bis in die Abendstunden mit mobilen Lüftern und Großlüftern entraucht werden. Rund 180 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Brandort. Die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes konnten gegen 16.15 Uhr wieder abrücken.

(Foto: SZ-Grafik)

In der im Bau befindlichen Sportarena sollen künftig unter anderem Eishockey- und Basketball-Spiele von Münchner Profi-Teams ausgetragen werden. Der Abschluss der Bauarbeiten für die Arena mit bis zu 11 500 Plätzen ist für das Frühjahr 2024 geplant. Ein offizieller Eröffnungstermin ist zwar noch nicht fixiert, aber der Dauerkartenvorverkauf für die Eishockey-Saison 2024/25 ist bereits angelaufen. Wegen des Brandes rechnet der Betreiber nicht mit größeren Verzögerungen.