Der Himmel über dem Münchner Rathaus am vergangenen Dienstag - mittlerweile ist das Wetterphänomen nicht mehr so stark ausgeprägt.

Der Staub aus der Wüste liegt immer noch in der Luft - nur in etwas höheren Lagen. Was ein Meteorologe und der ADAC gegen den orange-roten Belag empfehlen.

Von Sven Loerzer

Selbst für Meteorologen war es ein "ganz schön markantes Ereignis", wie es ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nannte, als Sahara-Staub den Himmel über München am Dienstagnachmittag apokalyptisch orange-rot bis ockerfarben-bräunlich einfärbte. Am Mittwoch war der Himmel nur noch milchig-trüb statt weiß-blau. Ein Hinweis darauf, dass weiter Sahara-Staub in großer Höhe unterwegs ist und es für die Autowäsche noch etwas zu früh ist.

Der Regen in der Nacht zum Mittwoch habe zwar beachtliche Staubmengen ausgewaschen, sagt der DWD-Sprecher. "Da ist ganz schön was runtergekommen." Aber der Staub, der aufgrund eines Tiefdruckkomplexes über Nordafrika in gewaltiger Menge von der Wüste bis in große Höhe aufstieg, liege bis Freitag weiter in der Luft, auch wenn die Verfärbung nun nach dem Regen geringer ausfalle. Zum Wochenende sei der Spuk, der mit dem Westwind kam, dann vorbei. Hochdruck und die Sonne sollten sich wieder durchsetzen.

Nicht wischen! Der Staub wirkt wie Schmirgelpapier

Am Mittwochvormittag bildeten sich schon erste Schlangen an Autowaschanlagen, viele wollten gleich die Spuren des "Blutregens", wie die mit Staub verbundenen Tropfen wegen ihrer Färbung im Volksmund heißen, beseitigen. Die Schicht feiner Partikel ist auf Gartenmöbeln, Autos, Fensterscheiben und Wintergärten besonders gut zu sehen. Wer einfach mit dem Tuch drüber wischt, hinterlässt vor allem auf glänzenden Lackoberflächen dauerhafte Spuren. "Da macht es ritsch-ratsch", sagt ein Meteorologe, der Staub wirkt wie Schmirgelpapier.

Sahara-Sand, wo man hinschaut: Der Belag sollte auf keinen Fall einfach weggewischt werden. (Foto: Robert Haas)

Deshalb und weil Autowäsche vor der Haustür in der Regel verboten ist, rät der ADAC dazu, besser zur Waschanlage zu fahren und damit auch nicht lange zu warten, weil sonst die Staubschicht von der Sonne eingebrannt werden könne. Danach ist ohnehin noch Handarbeit gefragt: So sollten laut ADAC auch bei offenen Türen und Klappen die sonst verdeckten Blechflächen gereinigt werden - mit einem gut durchgefeuchteten Lappen, der oft ausgewaschen wird. Möglicherweise ist auch der Innenraum zu reinigen und der Pollenfilter zu wechseln.

Wer einen Garten besitzt und seine Sommermöbel noch im Keller stehen hat, kann sich dagegen freuen über den "Naturdünger, der gratis vom Himmel kommt, mit Mineralstoffen und Spurenelementen", wie der DWD-Sprecher sagt. Sahara-Staub versorgt sogar die südamerikanischen Regenwälder mit wichtigen Nährstoffen.