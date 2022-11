Am kommenden Wochenende kommt es bei der Münchner S-Bahn erneut zu Einschränkungen. Der Grund: Für das neue elektronische Stellwerk lässt die Deutsche Bahn (DB) mit Hilfe eines Hubschraubers neue Signale aufstellen. Am Samstag und Sonntag, 19. und 20. November, gelten deshalb zwischen 6 und 17.30 Uhr geänderte Fahrpläne.

Am Samstag fahren von 6 bis 13 Uhr keine S-Bahnen zwischen Isartor, Leuchtenbergring und Giesing. Zwischen Isartor und Ostbahnhof fahren alle zehn Minuten Ersatzbusse. Züge aus Richtung Westen wenden am Isartor (S2, S3), am Hauptbahnhof (S1, S7, S8) beziehungsweise in Pasing (S4, S6). Züge aus Richtung Osten wenden in Giesing (S3, S7), am Leuchtenbergring (S6) oder in Ismaning (S8). Die S2 fährt über die Fernbahngleise und wendet am Ostbahnhof (Gleis 13/14). Die S4 entfällt an beiden Tagen im maßgeblichen Zeitraum zwischen Trudering und Pasing.

Von 13 Uhr an ist die S-Bahn nur noch zwischen Leuchtenbergring und Ostbahnhof unterbrochen. Die S3 und S7 fahren wieder regulär, die S2 fährt von Westen kommend bis Ostbahnhof. Alle anderen Linien verkehren weiter wie am Vormittag.

Am Sonntag fahren von 6 bis 14 Uhr keine S-Bahnen zwischen Ostbahnhof und Leuchtenbergring. S3 und S7 verkehren ohne Einschränkungen. Die übrigen Linien wenden vorzeitig: Züge aus Richtung Westen wenden am Ostbahnhof (S1, S2, S6), am Hauptbahnhof (S8) oder in Pasing (S4). Züge aus Richtung Osten wenden in Trudering (S6), Ismaning (S8) oder Markt Schwaben (S2).

Von 14 Uhr an fährt die S1 wieder regulär bis Leuchtenbergring. Für die anderen Linien gilt der gleiche Fahrplan wie am Vormittag.

Weitere Details zu den Einschränkungen finden Fahrgäste im Internet unter s-bahn-muenchen.de/baustellen. Alle Fahrplanänderungen sind in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet und an den Fahrkartenautomaten berücksichtigt. Telefonisch ist der Kundendialog der S-Bahn München unter der Nummer 089/55 89 26 65 zu erreichen.