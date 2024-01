Wegen Bauarbeiten am neuen Stellwerk Ost muss der S-Bahn-Verkehr an acht Wochenenden zwischen Ende Januar und Anfang Juni eingeschränkt werden. Die Einschränkungen gelten jeweils samstags und sonntags von 4 Uhr morgens bis 16 Uhr am Nachmittag. Betroffen sind die Wochenenden 27./28. Januar, 3./4. Februar, 24./25. Februar, 9./10. März, 13./14. April, 27./28. April, 25./26. Mai und 1./2. Juni.

Lediglich eine Linie, die S6, fährt dann noch auf der Stammstrecke zwischen Pasing und Ostbahnhof, entfällt jedoch zwischen Trudering und Ostbahnhof. Auch die übrigen Linien sind betroffen.

Die S1 fährt nur zwischen Freising/Flughafen und Hauptbahnhof, der Halt an der Hackerbrücke entfällt. Die Züge der Linie S2 halten nicht zwischen Ostbahnhof und Isartor sowie an den Stationen Berg am Laim und Leuchtenbergring. Auf der Linie S3 entfallen alle Haltestellen zwischen Giesing und Pasing. Die S4 fährt nur zwischen Heimeranplatz und Geltendorf, zwischen Heimeranplatz und Pasing gibt es keinen Halt.

Die Linie S7 hält nach dem Stopp in Giesing erst wieder am Hauptbahnhof, auch der darauffolgende Halt an der Hackerbrücke entfällt zusätzlich. Die Flughafen-Linie S8 entfällt zwischen Pasing und Ostbahnhof. Auf der Strecke Ostbahnhof - Trudering - Riem fahren alle 20 Minuten Ersatzbusse.

Im Bereich der vorhandenen Infrastruktur werden bei laufendem Betrieb insgesamt rund 400 Kilometer Kabel verlegt und rund 100 neue Signale gestellt. Das ist zeitaufwendig. Die bis Juni andauernden Sperrpausen werden unter anderem für umfangreiche Kabelverlegungen und Montagearbeiten des Stellwerkherstellers genutzt.