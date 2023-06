Ein Mann pöbelt am frühen Dienstagmorgen in der S-Bahn zwischen Haupt- und Ostbahnhof herum. Ein 48-Jähriger aus Wolfratshausen stellt sich schützend vor eine Frau - und wird selbst zum Ziel des aggressiven Mannes.

Ein stark alkoholisierter Mann hat am Dienstagmorgen in der S7 Fahrgäste angepöbelt und einen Reisenden geschlagen. Wie die Bundespolizei mitteilt, soll der 40-jährige Mann kurz nach sieben am Hauptbahnhof in die S-Bahn eingestiegen sein. Er soll so aggressiv gestikuliert und herumgeschrien haben, dass sich ein 48-jähriger Fahrgast aus Wolfratshausend schützend vor eine junge, verängstigt wirkende Frau stellte. Der Alkoholisierte habe diesen daraufhin geschlagen.

Vom Lokführer benachrichtigte Bundespolizisten sprachen der Mitteilung zufolge einen Platzverweis aus. Daraufhin sei der Mann wiederholt auf die Beamten losgegangen, habe sie beleidigt und ihnen mit dem Tod gedroht. Da er sich bei der Durchsetzung des Platzverweises gewehrt habe, sei er gefesselt und vorläufig festgenommen worden. Während einer Durchsuchung in den Diensträumen der Bundespolizei habe er einen Beamten gekratzt und dessen Diensthemd beschädigt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,8 Promille ergeben.

Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete eine Haftrichtervorführung für den 14. Juni an, wie die Bundespolizei weiter mitteilt. Zur Beweissicherung würden die Kameraaufzeichnungen aus der S-Bahn ausgewertet. Es werde wegen Körperverletzung, Widerstand, Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. Die Bundespolizei sucht zudem Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Frau, welche von dem 40-Jährigen in der S-Bahn belästigt wurde. Sie können sich unter der Rufnummer 089 / 515550-0 melden.