Von dieser Woche an verstärken die ersten von 16 gebrauchten Zügen aus Hannover die Flotte der Münchner S-Bahn. Eigentlich hätten sie schon 2022 geliefert werden sollen. Doch weil der Zugtyp ET 424 über Toiletten verfügt, mussten diese erst einmal ausgebaut werden. Aus technischen Gründen können die Züge nicht im Stammstreckentunnel fahren, es fehlt die erforderliche Leit- und Sicherungstechnik für die besonders dichte Zugfolge dort. Deshalb bedienen sie auf der Linie S2 Pendelfahrten zwischen Dachau und Altomünster, auf der S4 Verstärkerfahrten in den oberirdischen Teil des Münchner Hauptbahnhofs und auf der S20 die Strecke Geltendorf-Pasing-Höllriegelskreuth.