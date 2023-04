Das Bayerische Rote Kreuz hat in der Boschetsrieder Straße ein neues Bildungs- und Beratungszentrum eröffnet.

Das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband München, hat in der Boschetsrieder Straße 67 in Obersendling ein neues Bildungs- und Beratungszentrum eröffnet. Rat finden dort ältere Menschen und deren Angehörige, an beruflicher Bildung Interessierte sowie Migranten jeglichen Alters.

Welche Hilfsangebote es in den jeweiligen Lebenssituationen gibt, darüber klärt das Rote Kreuz umfassend auf, ganz gleich, ob das Thema Pflege heißt oder berufsbezogene Jugendhilfe. Zum Beispiel unterstützt der Jugendmigrationsdienst des Münchner Roten Kreuzes junge Geflüchtete bei den Übergängen von Schule, Ausbildung und Beruf. Auch Deutschkurse werden in dem neuen Obersendlinger Stützpunkt der karitativen Organisation abgehalten.