Auf einer Tribüne der Galopprennbahn in München-Riem hat es in der Nacht gebrannt.

In einem Dachstuhl auf einer geschlossenen Tribüne ist das Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand.

In der Nacht zum Freitag ist auf einer Tribüne der Galopprennbahn in München-Riem ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr München geriet ein Dachstuhl im oberen, verglasten Bereich der Tribüne in Brand. Der Alarm wurde um 0.59 Uhr ausgelöst. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Wie es zu dem Feuer kam, ist bislang noch unklar. Der Sachschaden wird nach Angaben eines Sprechers der Münchner Feuerwehr auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt.