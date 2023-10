Am Sonntagmorgen hat sich im Richard-Strauss-Tunnel ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Frauen, 35 und 60 Jahre alt, wurden dabei schwer verletzt und mussten von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit werden. Ein Feuerwehrler, der gegen 6.20 Uhr auf dem Weg zur Arbeit war, entdeckte den Citroen am Tunnelausgang in Fahrtrichtung nach Schwabing und alarmierte sofort seine Kollegen.