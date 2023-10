Interview von Andrea Schlaier

Antisemitismus wird in den muslimischen Gemeinden nicht mehr geduldet, es wird nicht missioniert, stattdessen sichern sich die 22 Glaubensvereinigungen in einer Charta gegenseitige Solidarität zu - und versichern, dass sie das Grundgesetz achten. Auf dem Weg dorthin hat sie Marian Offman (SPD) begleitet, er ist der Beauftragte für interreligiösen Dialog in München. Ein Gespräch über gegenseitige Achtung und Vorurteile, die ausgeräumt werden sollen.