Von Heiner Effern

Der Stadt geht zunehmend das Geld aus, die steigenden Ausgaben und die hohen Investitionen treiben den Haushalt haarscharf an die Grenzen des gesetzlich Erlaubten, doch im Stadtrat drehte sich am Mittwoch das meiste um die Frage: Wo liegt die Grenze des Erlaubten in der politischen Auseinandersetzung? Die Rede von CSU-Fraktionsvize Hans Theiss zu den Eckpunkten des Haushaltsplans 2024 erzürnte die Vertreter der Rathauskoalition so sehr, dass Florian Roth, der Haushaltsexperte der Grünen, die Worte von Theiss in eine Reihe mit den zum Teil demagogischen und antidemokratischen Beiträgen auf der Demonstration gegen das Heizungsgesetz in Erding stellte.

So eine Rede habe er im Stadtrat "noch nie erlebt", sagte Roth. "Ein Tiefpunkt." Es wirke nicht so, als ob Theiss eine Haushaltsrede vorbereitet habe, sondern sich von einer künstlichen Intelligenz ein Maximum an Polemik habe zusammensuchen lassen. Was der CSU-Fraktionsvize geboten habe, sei eine "Politik der Respektlosigkeit, der Spaltung. Das ist nicht Münchner Stadtrat, das ist Erding." CSU-Fraktionschef Manuel Pretzl wies die Empörung von Grünen und SPD als "moralinsauer, unglaubwürdig und scheinheilig" zurück. Die Koalition sei völlig abgehoben, "das sorgt für Politikverdrossenheit. So eine Rede stärkt die Ränder", gab Pretzl den Vorwurf an Roth zurück.

Die Stadt "an den Rand des Bankrotts" geführt

Theiss war als dritter Redner nach vorne ans Pult gekommen und war die Rathauskoalition sofort hart angegangen. Die Eckdaten für den Haushaltsplan 2024 seien "erschreckend". Grüne und SPD führten mit ihrer Schuldenpolitik die Stadt "an den Rand des Bankrotts". Gleich im Anschluss wollten sie zum Beispiel beschließen, dass das Kassen- und Steueramt an der Herzog-Wilhelm-Straße für 100 Millionen Euro saniert werde (was später tatsächlich abgesegnet wurde). Theiss kritisierte das als "Märchenschloss für Finanzen in Bestlage".

Danach hagelten Vorwürfe der verkehrspolitischen Ideologie und Verblendung auf Grün-Rot hernieder, die in einer direkten Ansprache an die Zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) gipfelten. Wer angesichts langer Staus weiter Fahrspuren und Parkplätze abbaue und "Luxusradwege" baue, der entlarve sich "als verkehrspolitischer Sadist". Beim Umgang mit den aus seiner Sicht heruntergewirtschafteten städtischen Tochterunternehmen wie den Wohnungsbaugesellschaften oder dem Klinikum warf Theiss der Stadtspitze "politische Veruntreuung" vor.

Damit war der Ton der Debatte gesetzt, die für das Jahr 2024 geplanten Zahlen gerieten in den Hintergrund. Dabei böten auch diese genügend Anlass für eine politische Auseinandersetzung. Kämmerer Christoph Frey (SPD) präsentierte die Eckdaten und verpackte in drei Kernbotschaften eine zentrale Warnung: Die Stadt bewegt sich in Haushaltsfragen mittlerweile auf gefährlichem Boden. Sie erreicht nach den jetzigen Planungen im kommenden Jahr bei Ausgaben von 8,636 Milliarden Euro und Einnahmen von 8,673 Milliarden gerade einmal einen Gewinn von 37 Millionen Euro. Streng genommen landet sie sogar im Minus, denn die Stadt muss auch noch Kredite tilgen für 97 Millionen Euro. Sie hangelt sich nur deswegen in die schwarzen Zahlen hoch, weil Kämmerer Frey 142 Millionen Euro aus Rückflüssen von Finanzgeschäften gegenrechnen kann.

2026 könnten die Schulden fast 8,5 Milliarden Euro betragen

Dieses Ergebnis aus dem regulären Verwaltungsgeschäft ist entscheidend für die künftige finanzielle und damit auch politische Handlungsfähigkeit. Denn eine Kommune muss nach Abzug aller Schuldentilgungen einen Gewinn machen, um neue Kredite für Investitionen aufnehmen zu dürfen. Im Jahr 2024 will München das in rekordverdächtiger Höhe tun: 1,85 Milliarden sollen geliehen werden, um vor allem Bauten für Schulen und Wohnungen sowie eine bessere Verkehrsinfrastruktur zu bezahlen.

Wenn die Stadt in dem Tempo weitermache, würden Zins und Tilgung "die Handlungsfähigkeit einschränken", sagte der Kämmerer. Im Jahr 2026 könnten München bereits Schulden in Höhe von fast 8,5 Milliarden Euro belasten. Dann müsste die Stadt im laufenden Geschäft der Verwaltung einen Überschuss von 250 Millionen Euro erwirtschaften, um alleine Zins und Tilgung bezahlen zu können. Weitere, noch höhere Schulden dürften dann keine Option mehr sein. Was sich die Stadt dann noch an Investitionen leisten will, muss sie verdienen.

Über all diesen Rechnungen liegt zudem noch ein Schatten: Im Moment bewegen sich die Einnahmen aus der Gewerbesteuer auf Rekordniveau, auch für 2024 rechnet die Kämmerei mit 3,45 Milliarden Euro. Sollte es hier einen Einbruch geben, müssten die Finanzen neu gerechnet werden. Grundsätzlich müsse die Stadt das Ziel haben, fast zwei Drittel der Investitionen selbst zu erwirtschaften, sagte Kämmerer Frey. Davon sein man derzeit "meilenweit", sogar "Lichtjahre" entfernt.

Die SPD verwies darauf, dass ein Großteil der jetzt auflaufenden neuen Schulden dafür verwendet werde, Beschlüsse für neue Schulen und Wohnungen aus der letzten Legislaturperiode umzusetzen. Christian Köning, der finanzpolitische Sprecher seiner Fraktion, rang sichtlich um Fassung, als er direkt nach Theiss die Pläne für den Haushalt 2024 bewerten sollte. Mehrmals kommentierte er die Attacken mit "Wahnsinn" und "Fake-News". Dann verwies er auf die nötigen Investitionen in den Wohnungsbau und die Verkehrswende, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. "Wir stehen in allen Kennziffern gut da. Wir stehen für eine starke Stadt", sagte er. In Richtung der CSU fragte Köning: "Wo sind denn Ihre Vorschläge?"

Für den neuen Stadtrat werde es "ganz, ganz, ganz bitter"

Die FDP jedenfalls präsentierte sehr konkrete. Angesichts der dramatischen Lage müsse die Rathauskoalition wirklich harte Konsolidierungsprogramme vorlegen und sich nicht mit Einsparungen von 150 Millionen Euro zufriedengeben, die ohnehin schöngerechnet seien, sagte Fraktionschef Jörg Hoffmann. Die Stadt müsse umgehend wieder Gewinn erwirtschaften und damit ihre Investitionen bezahlen. Wenn sie mit der Aufnahme von Schulden so weitermache, hinterlasse sie zum Ende ihrer Amtszeit "eine finanzpolitische Wüste".

Für den neuen Stadtrat werde es nach der Kommunalwahl 2026 "ganz, ganz, ganz bitter". Einen Ansatz zum Sparen lieferte Hoffmann auch: das Personal. Das "Aufmörteln" mit ständig neuen Stellen für neue Aufgaben könne sich die Stadt auf Dauer nicht leisten. Diese Kosten seien die schlimmsten, weil sie dauerhaft nicht mehr wegzubekommen seien. "Es wird viel zu wenig geschaut, welche Aufgaben wegfallen. Ich habe noch nie erlebt, dass eine Stelle zurückgegeben wird."