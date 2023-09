Verkehrsunfall in Ramersdorf

Der Rollerfahrer musste am Unfallort reanimiert werden (Symbolbild),

Der Mann wird von einem Kleintransporter erfasst, der aus einer Ausfahrt rangiert. Noch am Unfallort muss er reanimiert werden. Laut Polizei ist sein Zustand weiterhin kritisch.

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Dienstagabend ein 86-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrads in München lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann werde wegen seines lebensbedrohlichen Zustands weiterhin auf der Intensivstation eines Krankenhauses behandelt, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Er habe unter anderem eine Halswirbelsäulen-Fraktur erlitten.

Der 86-Jährige war gegen 20.45 Uhr auf der Balanstraße in Richtung Hochäckerstraße im Stadtteil Ramersdorf unterwegs, als er von einem rückwärts aus einem Wohnanwesen rangierenden Kleintransporter erfasst wurde, den ein 31-Jähriger steuerte. Noch am Unglücksort musste der Rollerfahrer laut Polizei reanimiert werden.

Die Balanstraße war im Straßenabschnitt zwischen Mitterweg und Hochäckerstraße für zirka zwei Stunden gesperrt. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.