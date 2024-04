SZ Plus Münchner Mobilitätsdilemma : Verkehrswende im Schneckentempo

Barcelona hat verkehrsberuhigte Superblocks, in Paris haben Radler Vorfahrt - und was tut sich in München? Ausgerechnet in der Stadt, in der die Grünen seit Jahren alle Wahlen gewinnen, ist eine Radsternfahrt der Höhepunkt einer zeitgemäßen Fortbewegung. Beobachtungen vom Straßenrand.