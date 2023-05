Eine gebrochene Schulter und ein geflüchteter Verursacher - das ist das Ergebnis eines Unfalls zwischen zwei Radfahrern am Dienstagmorgen in der Kapuzinerstraße im Glockenbachviertel. Eine 61-jährige Radlerin war mit ihrem E-Bike auf dem Fahrradweg stadtauswärts unterwegs. Sie wurde überholt von einem anderen Radler; beim Überholvorgang berührten sich die beiden.

Die Frau stürzte, der Mann fuhr weiter, ohne sich um die am Boden Liegende zu kümmern. Diese wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfall am Dienstag um 8.15 Uhr in der Kapuzinerstraße beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando unter der Telefonnummer 089/6216-33-22 in Verbindung zu setzen.