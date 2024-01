Protest-Ziel in München:Was es mit dem Danubia-Haus auf sich hat

Die Münchner Großdemo gegen rechts am Sonntag führt auch durch die Potsdamer Straße. Dort hat die Danubia ihr Quartier. Wie ist die als rechtsextrem geltende Burschenschaft an die Villa gekommen? Und was geht dort vor sich?

Von Livia Hofmann, Leon Kaessmann, Ella Knigge und Katharina Wulff

Dass ein Demonstrationszug in München durch die Potsdamer Straße führen soll, kommt eher selten vor. An diesem Wochenende hat es aber einen besonderen Grund. In einer Villa in der nördlich der Münchner Freiheit gelegenen Straße ist die Burschenschaft Danubia ansässig, eine politisch sehr weit rechts stehende Studentenverbindung. An dem Haus der Danubia wollen am Sonntagnachmittag jene vorbeilaufen, die sich "Gemeinsam gegen Rechts" zusammenfinden.