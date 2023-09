Auf sogenannten Protected Bike Lanes, also baulich geschützten Radfahrstreifen, sollen Radler sicherer unterwegs sein. Das Mobilitätsreferat hat in einem Verkehrsversuch über ein Jahr lang unterschiedliche Trennelemente auf fünf Straßenabschnitten im Stadtgebiet getestet. Im westlichen Teil der Domagkstraße kamen sogenannte Leitschwellen zum Einsatz, im östlichen waren es Klebeborde. In der Brienner Straße testete die Stadt schwarz-weiße Elemente namens Wand-Orca, die aus horizontalen und vertikalen Elementen bestehen. In der Kapuzinerstraße waren es flache Bordstein-Orcas, in der Plinganserstraße ebenso flache, aber mit erhöhten Reflektoren versehene Leitborde.