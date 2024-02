Drei Mitarbeiter eines Abschlepp-Unternehmens und ein 41 Jahre alter Mann haben sich am Freitag eine Verfolgungsjagd geliefert. Laut einer Mitteilung der Polizei übernachtete der Gast in einem Hotel in der Ingolstädter Straße und stellte sein Auto auf einem Behindertenparkplatz ab. Das Abschlepp-Unternehmen wurde mit der Entfernung des Pkw beauftragt.