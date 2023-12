Ein Parkscheinautomat in der Theresienstraße ist schon vor Silvester einem pyrotechnischen Angriff zum Opfer gefallen. Am Mittwoch gegen 19.45 Uhr meldete eine Passantin beim Polizei-Notruf, dass sich zwei junge Männer an dem Automaten zu schaffen machten. Zwar fuhren sofort mehrere Streifen zum Tatort - fanden dort aber nur den komplett zerstörten Automaten vor.