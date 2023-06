Zur weiteren Versorgung wurde die 15-Jährige in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 15-jährige Münchnerin ist am Freitagmittag gegen 13.15 Uhr in der Herzogstraße von einem Bus der Linie 53 erfasst und einige Meter mitgeschleift worden. Obwohl sich die Jugendliche den Arm brach und Prellungen erlitt, hatte sie dennoch großes Glück. Zur weiteren Versorgung wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Der Bus, der bis zur Aidenbachstraße fährt, war auf dem Rückweg zur Endhaltestelle Münchner Freiheit. Kurz vor der Kreuzung zur Leopoldstraße, auf Höhe des ABC Kinos, ereignete sich der Polizei zufolge der Unfall. Ob die Jugendliche zu nah an der Fahrbahn stand oder der Bus zu nah an den Gehweg heranfuhr, ob sich ein Kleidungstück im Bus verfing - der Unfallhergang sei, so teilt die Polizei mit, noch völlig unklar. Einen Suizidversuch schließt die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand aus. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt weiter.