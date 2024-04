Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Freitagnachmittag in der Kreillerstraße in Berg am Laim ereignet. Nach ersten Angaben der Polizei waren an dem Unfall an der Kreuzung mit der Bajuwarenstraße ein Lkw und eine Person auf einem Fahrrad beteiligt. Diese Person starb, konnte aber zunächst nicht als Mann oder Frau oder anhand der Personalien identifiziert werden.