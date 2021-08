Von Joachim Mölter

Der Porsche 918 Spyder ist ein ebenso teurer wie exklusiver Sportwagen - 887 PS, eine Spitzengeschwindigkeit von 345 Kilometer pro Stunde. Der Basispreis beträgt rund 770 000 Euro, und wie der Name anklingen lässt, wurden nur 918 Stück dieser Baureihe hergestellt. Nun existieren höchstens noch 917, denn in der Nacht auf Freitag brannte das Exemplar eines 54 Jahre alten Selbstständigen in Thalkirchen völlig aus - nebst zwei weiteren Autos des gleichen Herstellers, einem 911er und einem Macan; alle standen nebeneinander unter einem Carport. Der Schaden beträgt schätzungsweise zwei Millionen Euro, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Eine Anwohnerin hatte gegen drei Uhr in der Nacht die brennenden Autos bemerkt und den Polizeinotruf verständigt; die ebenfalls alarmierte Feuerwehr konnte nur noch das Übergreifen der Flammen auf das nebenstehende Gebäude verhindern.

Aufgrund des Schadensbildes ermittelt das Kommissariat 43 wegen Brandstiftung. Zeugen, die zur genannten Zeit in der Nähe der Maria-Einsiedel-Straße in Thalkirchen etwas wahrgenommen haben, was mit dem Brand zusammenhängen könnte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 089/29100 zu melden.