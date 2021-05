In der vergangenen Woche hat die Polizei zwei sexuelle Übergriffe auf Frauen gemeldet. Am Mittwoch wurde eine 14-Jährige in der S-Bahn von einem jungen Mann angesprochen. Er versuchte, sie am Oberkörper und an den Haaren zu berühren. Die 14-Jährige drückte deutlich ihren Widerwillen aus und setzte sich auf einen anderen Platz. Am S-Bahnhof Laim verließ sie den Zug. Der Fremde folgte ihr, packte sie am Arm und drängte sie gegen eine Wand. Zeugen des Vorfalls halfen der Jugendlichen und alarmierten die Polizei. Der Mann wurde wegen sexuellen Nötigung angezeigt.

Am Donnerstag griff ein Mann einer 17-Jährigen zwischen die Beine und kniff sie in den Po, als sie die Rolltreppe des U-Bahnhofes Theresienwiese benutzte. Die 17-Jährige machte einen Passanten auf ihre Situation aufmerksam. Zeugen konnte den Täter festgehalten und der Polizei übergeben. Er wurde unter anderem wegen eines sexuellen Übergriffs und Körperverletzung angezeigt.