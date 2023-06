München- Untermenzing:Versuchter Raub an der Tankstelle

Zwei Männer wollten an einer Tankstelle Jugendlichen einen E-Scooter rauben. Die alkoholisierten Täter wurden noch am Tatort festgenommen.

Die Polizei hat zwei Männer festgenommen, die am Sonntag gegen 21 Uhr versucht hatten, einen E-Scooter zu rauben. Die beiden Männer, 24 und 31 Jahre alt, hatten an einer Tankstelle in Untermenzing eine Gruppe von sieben Jugendlichen angesprochen, dann jedoch plötzlich angegriffen: Einer der beiden griff nach dem E-Scooter eines der Jugendlichen und versuchte gleichzeitig, ihn an den Kopf zu treten. Nun begann eine Schlägerei zwischen den beiden Gruppen.

Einer der Jugendlichen flüchtete in den Kassenraum der Tankstelle und bat einen Angestellten, die Polizei zu rufen. Die kam mit mehreren Streifen und nahm die beiden Angreifer fest. Die waren, wie sich herausstellte, mit 1,7 und 2,3 Promille erheblich alkoholisiert und verbrachten die Nacht im Polizeigewahrsam.