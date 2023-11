Wegen eines versuchten Tötungsdelikts ist am Mittwoch ein 23-jähriger Mann aus dem Allgäu festgenommen worden. Er war am vergangenen Sonntag kurz vor 2 Uhr nachts zusammen mit einem weiteren Allgäuer vor einer Spielhalle in der Goethestraße mit einem 27-jährigen Münchner in Streit geraten. Der Münchner war, nachdem er auch körperlich angegangen worden war, in die Spielhalle geflüchtet. Die beiden Allgäuer folgten ihm, die Auseinandersetzung ging in den Räumen der Spielhalle weiter.