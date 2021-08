Von Joachim Mölter

Eine Polizeistreife hat am Donnerstagabend in Schwabing ein verbotenes Autorennen zwischen einem 35 Jahre alten BMW- und einem 40 Jahre alten Tesla-Fahrer beendet. Deren Höchstgeschwindigkeit habe dem Augenschein zufolge bis zu 100 km/h betragen, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Fahrer hatten sich offensichtlich an einer Ampel per Blickkontakt auf ein Duell verständigt. Mit ihren Autos waren sie dann nebeneinander auf der Ackermannstraße in Richtung Schwere-Reiter-Straße unterwegs, hatten an mehreren roten Ampeln gehalten und bei Grün wieder beschleunigt.

Ehe sie von dem Streifenwagen gestoppt wurden, legte einer der beiden Fahrer an einer Bushaltestelle noch eine Vollbremsung hin, um einen Unfall mit einem Fußgänger zu vermeiden. Die Fahrer, beide aus München, wurden angezeigt, nach den üblichen Polizei-Maßnahmen jedoch wieder entlassen. Eine Alkoholisierung konnte nicht festgestellt werden. Die Fahrer durften ihre Autos behalten.