Sich wegen einer Kleinigkeit aufregen, dann ausfällig werden und dabei am Ende an den Falschen geraten: Das ist einem älteren Mann am Montag in der Hans-Mielich-Straße in Untergiesing geschehen. Der Übersetzer befand sich mit mehreren Kunden in der Warteschlange an der Kasse einer Lotto-Annahmestelle. Vor ihm ließ ein junger Mann eine Frau mit einem Kinderwagen aus Höflichkeit vor.