Rund 20 Polizeistreifen sind am Samstagabend zu einer Kontrolle in den Englischen Garten ausgerückt. Zeugen hatten die Polizei über eine vermeintliche Bedrohungssituation in der Unterführung vom Englischen Garten zum Hofgarten informiert. Die Polizisten trafen dort etwa 20 Jugendliche an und nahmen ihre Personalien auf. Auf dem Boden fanden die Beamten einen Schlagring und einen Teleskopschlagstock; wem die Gegenstände gehören, wird derzeit noch ermittelt von dem für Waffenrecht zuständigen Kommissariat 24.