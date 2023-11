Erneuter Fall von Jugendgewalt in München: Vier Schüler, alle zwischen 16 und 17 Jahre alt, sind Dienstagnacht am Englischen Garten beraubt worden. Sie gingen kurz vor Mitternacht durch die Fußgängerunterführung an der Von-der-Tann-Straße, als sich ihnen eine Gruppe aus 15 bis 20 Personen entgegenstellte und sie aufforderte, ihre Wertsachen herauszugeben. Zwei der Opfer flüchteten, sie wurden jedoch bald von den Tätern wieder gestellt. Dabei soll einer davon eine Schusswaffe gezeigt und gedroht haben, auch zu schießen.