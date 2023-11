Eine Serie von drei Geschäftseinbrüchen konnte die Polizei durch die Festnahme des Täters beenden: Am vergangenen Freitag gegen 0.15 Uhr löste der Alarm eines Lebensmittelgeschäfts in Unterföhring aus. Mehrere Streifen der Polizei fuhren hin und stellten fest, dass sich eine Person in dem Markt aufhielt.

Mithilfe eines Polizeihundes wurde ein 34-jähriger Mann aus dem Landkreis Freising im Inneren des Geschäfts festgenommen. Er hatte bereits einen Einkaufswagen voller Waren zum Abtransport bereitgestellt. Bei den Vernehmungen kam heraus, dass der Mann für zwei weitere Einbrüche verantwortlich ist: am 17. November in Freimann, am 21. in Ramersdorf. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.