Das passiert der Polizei auch nicht oft: Noch während Beamte der Neuperlacher Inspektion in der Nacht auf Sonntag in der Wohnung einer 41-Jährigen am Karl-Marx-Ring wegen eines frischen Einbruchs ermittelten, kehrte der 47-jährige Täter zurück, um erneut einzubrechen. Wie die Polizei berichtet, habe die Frau den Diebstahl eines Laptops angezeigt. Alarmiert durch laute Geräusche an der Terrassentür entdeckten die Beamten dann den 47-Jährigen beim neuerlichen Einbruchsversuch. Beute vom ersten Einbruch sei bei ihm zu Hause gefunden worden, er kam in Untersuchungshaft. Die Kripo führt den Fall als "häusliche Gewalt", weil es zwischen Opfer und Täter zeitweise auch eine Beziehung gab und der Beschuldigte einschlägig bekannt sei.